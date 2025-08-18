Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schussabgabe mit Schreckschusspistole in der Neheimer Innenstadt

Arnsberg (ots)

Im Bereich Möhnestraße / Hauptstraße schoss ein Mann während des Jägerfestes mehrmals in die Luft. Am 16.08.2025 um 23:42 Uhr meldete eine in der Innenstadt positionierte Rettungswagenbesatzung eine Schussabgabe, die durch eine männliche Person abgegeben worden sei. Bei Eintreffen der Polizei war der Schütze nicht mehr vor Ort. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte die Streifenwagenbesatzung einen weiteren Schuss im Bereich der Apothekerstraße wahrnehmen. Der Tatverdächtige konnte noch in der Apothekerstraße angetroffen und fixiert werden. Die Polizeibeamten stellten die Schreckschusspistole sicher. Nach Angaben Unbeteiligter hatte der Tatverdächtige nur in die Luft geschossen und nie auf andere Personen gezielt. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell