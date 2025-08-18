Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Außenspiegel an geparkten Autos beschädigt

Schmallenberg (ots)

Im Ohle und in der Straße Wehrscheid wurden vom 16.08.2025 auf den 17.08.2025 jeweils zwei Autos beschädigt. Augenscheinlich wurde gegen den jeweiligen Außenspiegel getreten. Im Ohle kann die Tatzeit am 17.08.2025 auf den Zeitraum von 03:30 Uhr bis 07:40 Uhr eingegrenzt werden. In der Straße Wehrscheid kann die Tatzeit auf den Zeitraum vom 16.08.2025 um 10:30 Uhr bis zum 17.08.2025 um 07:40 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

