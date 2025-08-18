Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Entsorgungsfachbetrieb in Elleringhausen

Olsberg (ots)

Eine Anwohnerin konnte die Einbrecher vertreiben.

Am 18.08.2025 um 00:56 Uhr drangen drei bislang unbekannte Männer auf ein Firmengelände in der Elleringhauser Straße ein. Dort bereiteten sie mehrere Haufen Elektrokabel für den Abtransport vor. Weil eine Anwohnerin Geräusche gehört hatte, schaute sie aus dem Fenster in Richtung der Firma. Dabei sah sie die Männer auf dem Firmengelände. Durch Rufen vertrieb sie die Einbrecher, die den Tatort um 02:48 Uhr ohne Beute in unbekannte Richtung verließen. Eine Überwachungskamera konnte die drei Männer aufzeichnen. Sie werden we folgt beschrieben.

Tatverdächtiger 1:

· männlich

· normale Statur · schwarze Jogginghose mit Streifen auf beiden Oberschenkeln · auffällige, helle Turnschuhe (amerikanischer Hersteller mit Haken-Symbol) · dunkler Hoodie

Tatverdächtiger 2:

· männlich

· normale Statur · helle, lange Hose · dunkler Pullover · Sportschuhe

Tatverdächtiger 3:

· männlich

· normale Statur · kurze, schwarze Jeanshose · helle Sportschuhe · heller Pullover

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02962-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell