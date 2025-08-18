Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Bulldogge beißt 61-Jährigen
Sundern (ots)
Am 16.08.2025 um 17:40 Uhr begegneten sich im Eichenbergweg zwei Spaziergänger mit ihren Hunden. Den Beteiligten zufolge sei eine nicht angeleinte Bulldogge auf den kleineren Hund eines 61-jährigen Sunderaners zugelaufen. Um seinen kleinen Hund zu schützen, wollte er ihn auf den Arm nehmen. Dabei habe die Bulldogge in den Arm des Mannes gebissen.
