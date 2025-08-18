PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bulldogge beißt 61-Jährigen

Sundern (ots)

Am 16.08.2025 um 17:40 Uhr begegneten sich im Eichenbergweg zwei Spaziergänger mit ihren Hunden. Den Beteiligten zufolge sei eine nicht angeleinte Bulldogge auf den kleineren Hund eines 61-jährigen Sunderaners zugelaufen. Um seinen kleinen Hund zu schützen, wollte er ihn auf den Arm nehmen. Dabei habe die Bulldogge in den Arm des Mannes gebissen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

