Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: In Untersuchungshaft
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 9. August 2025 bei der Kontrolle eines Nahverkehrszuges aus Frankreich im Bahnhof Kehl einen 30-Jährigen festgenommen. Gegen den algerischen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Nach richterlicher Vorführung wurde er ins Gefängnis gebracht.
