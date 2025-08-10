PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer kollidiert mit Verkehrsinsel

Hagen (ots)

Ein Radfahrer befuhr Samstagabend den Märkischen Ring, prallte gegen eine Verkehrsinsel, stürzte und verletzte sich schwer.

Eine Polizeistreife bemerkte gegen 23:45 Uhr einen älteren Mann, wie dieser auf einem Fahrrad den Märkischen Ring entlangfuhr. Sofort war zu erkennen, dass er erhebliche Probleme hatte, sein Gleichgewicht und die Richtung zu halten.

An der Einmündung zur Volmestraße befindet sich mittig auf der Fahrbahn eine Verkehrsinsel. Dieses Hindernis war für den 68jährigen Hagener offenbar eine zu große Herausforderung. Er prallte mit dem Fahrrad dagegen, verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn.

Hier schlug er mit dem Kopf auf und zog sich eine eigroße, stark blutende Platzwunde zu. Diese Verletzung wäre vermeidbar gewesen, wenn er einen Helm getragen hätte.

Zu seinem Glück befanden sich nicht nur die Polizeibeamten in der Nähe, sondern auch zufällig anwesende Rettungssanitäter eines Krankenwagens, die die medizinische Versorgung übernahmen.

Im Anschluss konnte die Ursache des Unfalls ermittelt werden. Diese lag in der erheblichen Alkoholisierung des Mannes. Er selbst gab an, auf dem Springefest viel Alkohol getrunken zu haben. Dies bestätigte sich auch im Atemalkoholtest, der mit rund 2 Promille deutlich positiv ausfiel. Als Folge dessen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige geschrieben. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 09:07

    POL-HA: Parfümdiebstahl

    Hagen (ots) - Ein Mitarbeiter (31) der Drogerie Müller erschien am Freitagabend in der Polizeiwache Innenstadt, um eine Strafanzeige zu erstatten. Er gab zu Protokoll, dass eine weitere Mitarbeiterin (62) einen Ladendiebstahl beobachtet habe. Diese habe gegen 15:30 Uhr gesehen, wie eine Frau mehrere Parfümflacons aus den Regalen nahm und in einen mitgeführten Rucksack steckte. Nachdem die Frau das Geschäft verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde diese von der ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 07:19

    POL-HA: Handyverstoß mit Folgen

    Hagen (ots) - Am Freitagnachmittag bemerkte eine Streifenwagenbesatzung in Hohenlimburg-Elsey einen Mann, der mit seinem Handy telefonierte. Zunächst nichts Ungewöhnliches, allerdings während man Auto fährt, aus guten Gründen nicht erlaubt. Bei der Überprüfung des telefonierenden Fahrers auf der Iserlohner Straße sollte der 32jährige Mann seinen Führerschein vorlegen. Dies konnte er allerdings nicht und gab zunächst an, diesen in seiner Wohnung in Wehringhausen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren