Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer kollidiert mit Verkehrsinsel

Hagen (ots)

Ein Radfahrer befuhr Samstagabend den Märkischen Ring, prallte gegen eine Verkehrsinsel, stürzte und verletzte sich schwer.

Eine Polizeistreife bemerkte gegen 23:45 Uhr einen älteren Mann, wie dieser auf einem Fahrrad den Märkischen Ring entlangfuhr. Sofort war zu erkennen, dass er erhebliche Probleme hatte, sein Gleichgewicht und die Richtung zu halten.

An der Einmündung zur Volmestraße befindet sich mittig auf der Fahrbahn eine Verkehrsinsel. Dieses Hindernis war für den 68jährigen Hagener offenbar eine zu große Herausforderung. Er prallte mit dem Fahrrad dagegen, verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn.

Hier schlug er mit dem Kopf auf und zog sich eine eigroße, stark blutende Platzwunde zu. Diese Verletzung wäre vermeidbar gewesen, wenn er einen Helm getragen hätte.

Zu seinem Glück befanden sich nicht nur die Polizeibeamten in der Nähe, sondern auch zufällig anwesende Rettungssanitäter eines Krankenwagens, die die medizinische Versorgung übernahmen.

Im Anschluss konnte die Ursache des Unfalls ermittelt werden. Diese lag in der erheblichen Alkoholisierung des Mannes. Er selbst gab an, auf dem Springefest viel Alkohol getrunken zu haben. Dies bestätigte sich auch im Atemalkoholtest, der mit rund 2 Promille deutlich positiv ausfiel. Als Folge dessen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige geschrieben. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell