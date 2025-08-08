Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht - Seitenscheibe eines fahrenden Linienbusses in Eilpe eingeworfen

Hagen-Eilpe (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen am Donnerstagabend (08.08.2025) in Eilpe die Seitenscheibe eines fahrenden Linienbusses mit einem unbekannten Gegenstand ein. Der Fahrer des Busses der Linie NE4 in Richtung Westerbauer Schleife wurde gegen 22.55 Uhr in der Jägerstraße auf einen lauten Knall aufmerksam. Nachdem er den Bus zum Stehen gebracht hatte, erkannte er, dass die Seitenscheibe der Fahrerkabine zersprungen war. Die alarmierten Polizeibeamten erkannten an dem Glas von außen eine Einschlagstelle. Es ist zu vermuten, dass Unbekannte einen Stein dagegen geworfen haben. Weder der Fahrer noch andere Personen in dem Bus wurden bei dem Vorfall verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

