Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin erhält nach Randale und häuslicher Gewalt ein Rückkehrverbot

Hagen-Dahl (ots)

Am Freitag (08.08.2025) randalierte eine 49-Jährige gegen 01 Uhr in der Nacht in einem Mehrfamilienhaus in Dahl. Ihr Mann verständigte die Polizei und wartete vor der Tür auf die Streifenwagenbesatzung. In der Wohnung lagen Gegenstände, darunter ein Fernseher, auf dem Boden. Der Hagener berichtete, dass seine Frau handgreiflich wurde. Sie habe ihm einmal mit der flachen Hand unvermittelt von oben auf den Kopf geschlagen und das Schlafzimmer verwüstet. Etwa fünf Minuten vor dem Eintreffen der Polizisten habe sie die Wohnung verlassen. Die Einsatzkräfte nahmen telefonischen Kontakt zu der 49-Jährigen auf und trafen sie kurz darauf in Dahl an. Zunächst wollte sie keine Angaben machen, stimmte dann aber einem Atemalkoholtest zu. Sie hatte über 1,9 Promille. Bereits in der Vergangenheit kam es zu häuslichen Gewalten. Die Hagenerin erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung und eine Strafanzeige. Die Wohnungsschlüssel sowie der Briefkastenschlüssel der Frau wurden durch die Polizisten sichergestellt. (arn)

