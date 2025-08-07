PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Zum 26. Todestag von Michael "Bulli" Erkelenz - Gedenken an unseren getöteten Kollegen

POL-HA: Zum 26. Todestag von Michael "Bulli" Erkelenz - Gedenken an unseren getöteten Kollegen
Hagen (ots)

Am 1. August 1999 wurde unser Kollege Michael Erkelenz bei einem Einsatz in Hagen durch einen Schuss schwer verletzt. Bei einer Routinekontrolle zog ein Mann plötzlich eine Waffe und schoss ihm in die Brust. Trotz intensivmedizinischer Versorgung verstarb Michael Erkelenz sechs Tage im Alter von nur 37 Jahren später im Krankenhaus.

Heute - 26 Jahre nach diesem tragischen Ereignis - gedenkt die Polizei Hagen ihres verstorbenen Kollegen, der in der Belegschaft unter dem Spitznamen "Bulli" bekannt und geschätzt war. Sein Tod hat nicht nur tiefe Spuren hinterlassen, sondern bis heute Auswirkungen auf unser dienstliches Handeln und unser gemeinsames Verständnis von Zusammenhalt und Fürsorge.

Michael Erkelenz steht für den Mut und das Engagement, mit dem Polizeibeschäftigte tagtäglich ihren Dienst für die Gesellschaft leisten - wissend, dass auch vermeintlich alltägliche Situationen tödlich enden können.

Sein Name ist geblieben - nicht laut, aber präsent. In Gesprächen mit jungen Kolleginnen und Kollegen, wenn es um Mut geht oder um die Gefahren, die der Beruf mit sich bringt.

Wir tragen Bulli in unserer Erinnerung weiter - und in unserer Haltung: Wir achten stärker aufeinander. Wir reden über Belastungen. Wir schützen uns besser. Auch wegen ihm.

Michael "Bulli" Erkelenz bleibt immer fester Bestandteil der Hagener Polizei. Sein Platz ist leer - aber nicht vergessen. (sch)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

