PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin muss nach Autofahrt in Ausnüchterungszelle gebracht werden

Hagen-Boele (ots)

Mittwochabend (06.08.2025) kam einer Hagenerin eine Autofahrt teuer zu stehen. Die 29-Jährige muss sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter dem Einfluss von Alkohol verantworten, nachdem sie gegen 20.30 Uhr mit einem Audi durch Boele fuhr. Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er fast mit der Hagenerin zusammenstieß und ihr auffälliges Fahrverhalten sah. Der Mann gab an, dass er eine Vollbremsung einleiten und zur Seite ausweichen musste, nachdem die Frau, ohne auf den Verkehr zu achten, an einer Kreuzung links abbog und seine Vorfahrt missachtete. Er folgte der Hagenerin und sah, wie sie kurz darauf versuchte, den Audi zu parken. Die Frau sei hierfür achtmal vor- und zurückgefahren. Als Polizisten eintrafen, stand das Auto mittlerweile schief über den Linien der Parklücke und leicht im Gebüsch. Die 29-Jährige war mittlerweile in ihre Wohnung gegangen und konnte dort angetroffen werden. Sie lallte, hatte einen wackeligen Gang, kleine Pupillen und roch stark nach Alkohol, behauptete jedoch, erst zuhause etwas getrunken zu haben. Während der Autofahrt sei sie nüchtern gewesen. Ein freiwillig angebotener Atemalkoholtest konnte vor Ort, trotz mehrmaligen Versuchen, aufgrund ihres Zustandes nicht durchgeführt werden. Einen freiwilligen Betäubungsmittelvortest lehnte die Frau ab. Die 29-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Polizisten stellten den Führerschein der 29-Jährigen sicher und fertigten eine Strafanzeige. Da die Hagenerin aggressiv wurde, musste sie zudem zur emotionalen Beruhigung und zum Aggressions- sowie Alkoholabbau in eine Ausnüchterungszelle gebracht werden. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 10:10

    POL-HA: Polizisten beobachten Heroin-Händler - Festnahme nach Wohnungsdurchsuchung

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Im Rahmen von Kontrollen zur Bekämpfung der Straßen- und Rauschgiftkriminalität im Bereich Wehringhausen beobachteten Beamte des Hagener Schwerpunktdienstes einen 48-Jährigen, der mit Heroin handelte. Der Mann hielt sich am Mittwoch (06.08.2025) gegen 10.15 Uhr in einer Parkanlage hinter der Straße "In der Beike" auf. Er hatte ca. 30 ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 09:30

    POL-HA: Radfahrer stürzt in Kurve und rutscht im Gegenverkehr unter ein Auto

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Auf der Wilhelmstraße in Hohenlimburg verletzte sich am Mittwoch (06.08.2025) ein Mann aus Nachrodt-Wiblingwerde, nachdem er die Kontrolle über sein Rad verlor. Der 61-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr den Berg herunter, als er stürzte und im Gegenverkehr unter die Front eines Minis rutschte. Der 18-jährige Fahrer, der in Richtung Verserde ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 08:21

    POL-HA: Uneinsichtiger Mann mit Blaulicht im Auto angetroffen

    Hagen-Vorhalle (ots) - In der Straße Am Ringofen trafen Polizisten am Donnerstag (07.08.2025) kurz nach Mitternacht auf einen 43-Jährigen, der mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Möbeldiscounters stand. Der Mann blendete die Streifenwagenbesatzung durch sein dauerhaft eingeschaltetes Fernlicht. Darüber hinaus sahen die Einsatzkräfte eine Lichtleiste in der Windschutzscheibe, ähnlich wie in einem zivilen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren