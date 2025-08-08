Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten stellen Auto eines Hageners nach wiederholter Fahrt unter Alkoholeinfluss sicher

Hagen-Eilpe (ots)

Am Freitag (08.08.2025) meldete sich ein Zeuge kurz nach Mitternacht bei der Polizei. Der Mitarbeiter einer Tankstelle auf der Eilper Straße berichtete von einem Autofahrer, der augenscheinlich stark alkoholisiert war. Der Mann habe sich sogar festhalten müssen, als er am Nachtschalter Alkohol kaufte. Der 42-Jährige sei dann mit seinem VW davongefahren. Es zeigte sich, dass der Hagener bereits zwei Tage zuvor eine solche Straftat beging, hierbei beschlagnahmten Polizisten bereits seinen Führerschein und untersagten ihm die Nutzung jeglicher Kraftfahrzeuge.

Eine Streifenwagenbesatzung suchte nach der Meldung des Zeugen die Wohnanschrift des 42-Jährigen auf. Die Motorhaube des Passats war noch warm. Nach mehrfachem Klopfen und der Aufforderung, die Tür zu öffnen, trafen die Polizisten auf den Hagener. Er war stark betrunken, behauptete jedoch, nicht gefahren zu sein. Er war uneinsichtig und tat sich schwer, den Weisungen der Beamten zu folgen. Es wurde versucht, vor Ort einen Atemalkoholtest mit dem Mann durchzuführen. Zu diesem war er jedoch nicht mehr imstande. Die Beamten nahmen den Hagener zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache. Er gab an, seine Fahrzeugschlüssel nicht herausgeben zu wollen, um weiterhin mit seinem Auto fahren zu können. Um eine erneute Fahrt zu verhindern, wurde der VW deshalb zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Aufgrund des Verhaltens des 42-Jährigen wurde er in eine Ausnüchterungszelle gebracht. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell