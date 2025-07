Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Explosion eines Motorsportbootes in der Dänischen Wiek bei Greifswald

Greifswald (ots)

In der Dänischen Wiek vor dem Hafen Greifswald kam es heute Nachmittag (19.07.2025, 13:50 Uhr) zu einer Explosion auf einem Motorsportboot. Nach ersten Erkenntnissen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung, wodurch das Boot fast vollständig sank. An Bord befanden sich eine 82-jährige Frau und ein 80-jähriger Mann (beide deutsch), die durch den Vorfall verletzt wurden. Das Ehepaar konnte durch die Wasserwacht geborgen und an Land gebracht werden. Sie wurden anschließend ins Uniklinikum Greifswald transportiert. Das Motorsportboot trieb anschließend in Richtung Fahrwasser Greifswald und damit u. a. in den Veranstaltungsraum des Fischerfestes Greifswald. Nach einer provisorischen Sicherung konnte das Boot mithilfe von Polizei- und Feuerwehrbooten in den Hafen Ladebow geschleppt und soll danach durch einen Kran des THW aus dem Wasser geborgen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurde eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst war zu Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen in Zusammenwirken mit der Wasserschutzpolizei übernommen.

