Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Schuppens in Jakobsdorf (LK V-R)

Richtenberg (ots)

Am 19.07.2025 gegen 10:00 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Integrierten Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen eine unklare Rauchentwicklung aus einem Räucherschuppen in der Ortslage Jakobsdorf. Umgehend kamen Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Stralsund, der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren, das technische Hilfswerk, die DLRG OG Grimmen, sowie die Polizei aus Grimmen und Stralsund zum Einsatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Räucherschuppen mit den Maßen von ca. 5mx 10m bereits in voller Ausdehnung. Aus bislang ungeklärter Ursache begann ein Ofen auszubrennen, nachdem dieser in Betrieb gesetzt wurde. Verletzt wurde dabei niemand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an, da in dem Schuppen u.a. auch Gasflaschen lagerten. Zu Verkehrseinschränkungen im naheliegenden Bereich kam es nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am Einsatzort kamen 86 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden sowie 10 Kameraden der Berufsfeuerwehr Stralsund zum Einsatz.

Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg

