POL-NB: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizeiinspektion Anklam nach zwei Wohnungseinbrüchen in Loissin von Mai 2025

Barth (ots) - Am 17.07.2025 gegen 15:40 Uhr meldete über Notruf ein Zeuge der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass im Gewerbegebiet am Mastweg in 18356 Barth die Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des Polizeirvier Barth zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Aus bisher ...

mehr