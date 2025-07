Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Lagerhalle in 18356 Barth

Barth (ots)

Am 17.07.2025 gegen 15:40 Uhr meldete über Notruf ein Zeuge der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass im Gewerbegebiet am Mastweg in 18356 Barth die Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des Polizeirvier Barth zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Aus bisher unbekannter Ursache brannte eine Lagerhalle mit Altpapier. Umgehend begannen die 53 Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Barth, Pruchten, Zingst, Küstrow und Fuhlendorf mit den Löscharbeiten. Diese zogen sich bis nach Mitternacht hin, bis sie das Feuer endlich unter Kontrolle hatten .Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250.000,-EUR. Durch das Feuer kam es zu starken Rauchentwicklungen, so dass die Anwohner über den Rundfunk darüber informiert wurden ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Unterstützt werden sie dabei am 18.07.2025 durch einen Brandursachenermittler.

