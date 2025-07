Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Diedrichshagen

Greifswald (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr ereignete sich auf der Ortsdurchfahrt der B109 in Diedrichshagen ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 27-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Skoda die B109 in Richtung Greifswald. Kurz vor dem Ortsausgang wollte sie nach links in Richtung Guest abbiegen. Verkehrsbedingt brachte sie ihr Fahrzeug zum Stehen, um den, aus Greifswald kommenden Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein hinter ihr in gleiche Richtung fahrender 20-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Pkw BMW bemerkte dies zu spät und kollidierte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung mit dem Skoda. Sowohl die Fahrzeugführerin des Skoda, als auch die 20-jährige deutsche Beifahrerin im BMW wurden durch den Aufprall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Beide beteiligte PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der PKW musste die B109 für eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

