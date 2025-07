POL-NB: Ehepaar verliert fast 160.000 Euro durch Banking-Betrug

Greifswald (ots) - Am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr ereignete sich auf der Ortsdurchfahrt der B109 in Diedrichshagen ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 27-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Skoda die B109 in Richtung Greifswald. Kurz vor dem Ortsausgang wollte sie nach links in Richtung Guest abbiegen. ...

