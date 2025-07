Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fünffach Gesuchter scheitert bei Einreise

Weil am Rhein (ots)

Trotz zweier Festnahmeersuchen versuchte ein 25-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei nahm ihn fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Am Dienstag (08.07.2025) versuchte der somalische Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle in der grenzüberschreitenden Straßenbahn konnte sich der Mann nicht ausweisen, weswegen er zum Bundespolizeirevier Lörrach verbracht wurde. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass fünf Fahndungsausschreibungen bestanden. Wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilte ein Gericht den Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe. Da er diese nicht bezahlte und auch die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Da der Mann nach der Ablehnung seines Asylantrages untertauschte, ließ die zuständige Ausländerbehörde ihn zur Festnahme ausschreiben. Des Weiteren werden ihm das Erschleichen von Leistungen sowie zwei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz vorgeworfen, weswegen von drei weiteren Staatsanwaltschaften Ersuchen zur Aufenthaltsermittlung vorlagen. Die Bundespolizei lieferte den Gesuchten zur Verbüßung der 35-tägigen Ersatzfreiheitstrafe in eine Justizvollzugsanstalt ein. Danach droht dem Mann, nach dem Dublin-Verfahren, die Überstellung in das für ihn zuständige Land Italien.

