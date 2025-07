Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit gesuchte mutmaßliche Wohnungseinbrecherin wird an Bundespolizei überstellt

Weil am Rhein (ots)

Wegen des Vorwurfs im vergangenen Jahr in eine Wohnung eingebrochen und Schmuck im Wert von 6000 Euro entwendet zu haben, erließ eine Justizbehörde nicht nur einen nationalen sondern auch einen europäischen Haftbefehl, um die Frau der Strafverfolgung zuzuführen.

Die serbische Staatsangehörige soll nach Tatbegehung untergetaucht sein. Seitdem suchten die Justizbehörden auch europaweit mit Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls nach der 27-Jährigen. Zudem werden ihr noch zwei weitere Wohnungseinbrüche vorgeworfen, weswegen zwei Ersuchen von Staatsanwaltschaften vorlagen, den Aufenthaltsort der Frau zu ermitteln. In der Schweiz konnte die Gesuchte kürzlich festgenommen werden. Am Montagvormittag, dem 7. Juli 2025 erfolgte dann die Überstellung am Autobahnübergang Weil am Rhein. Die Bundespolizei führte die Frau einem Haftrichter vor und lieferte sie anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell