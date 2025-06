Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Ein Leichtverletzter durch Unfall beim Überholen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 13.06.2025 gegen 13:34 Uhr ereignete sich auf der B51 von Telgte in Richtung Münster in Höhe des Rochus-Hospitals ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Sassenberg wollte einen in gleicher Richtung fahrenden 29-jährigen Pkw-Führer aus Dortmund überholen. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Dortmunder am Arm verletzt. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte der Feuerwehr versorgt und anschließend ins Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug des Sassenbergers wurde so stark beschädigt, dass es durch eine Abschleppfirma geborgen werden musste. Nach dem Unfall war die B51 bis ca. 14:00 Uhr voll gesperrt, anschließend wurde der Verkehr bis ca 14:40 Uhr einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell