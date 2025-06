Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradfahrer flüchtet mit riskanter Fahrweise in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montagabend (09.06.2025) wurde gegen 21:45 Uhr ein Motorrad, besetzt mit drei Personen, auf der Papenstraße in Cuxhaven gemeldet. Kurz darauf konnte das Motorrad fahrend auf der Papenstraße, besetzt mit drei Personen, festgestellt werden. Die beiden Mitfahrer trugen hierbei keinen Helm. Beim Erblicken des Streifenwagens gab der unbekannte Fahrer Gas und flüchtete mit äußerst gefährlichen Fahrmanövern und sehr hoher Geschwindigkeit, teilweise über den Gegenverkehr, vor der Kontrolle. Anhaltesignale, Blaulicht und Martinshorn wurden ignoriert. Die Fahrt setzte sich in die Südersteinstraße und danach über den Gehweg in den Bereich des Schlossgartens fort, wo der Fahrzeugführer unerkannt entkommen konnte. Es handelte sich um ein schwarzes Motorrad mit einem auffälligen, silbernen Auspuff. Wir bitten Zeugen, die etwas zu dem Motorrad und dem unbekannten Fahrzeugführer mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Ein Video, was einen Teil der Verfolgungsfahrt zeigt und derzeit in den sozialen Medien verbreitet wird, liegt der Polizei bereits vor.

