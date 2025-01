Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Parkscheinautomat in Silvesternacht mit Böller beschädigt

Betzdorf (ots)

In der ersten Januarwoche wurde der Polizei die Beschädigung eines Parkscheinautomaten am Siegkreisel in Betzdorf angezeigt. Bei der Überprüfung vor Ort konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter in der Silvesternacht einen Feuerwerksböller in den Ausgabeschacht des Geräts gesteckt und diesen gezündet hatten. Durch die Explosion wurde der Automat stark beschädigt. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0

