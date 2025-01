POL-PDNR: Polizei kontrolliert den Verkehr im Bereich eines Kindergartens - Fokus auf Kindersicherung im Auto

Betzdorf (ots) - Der Geschädigte hatte auf seinem Grundstück in der Schillerstraße in Betzdorf mehrere Stahlstreben und Metallregale gelagert. Am Freitag, den 03.01.2025, 12:15 Uhr sprachen dort zwei Männer mit einem weißen Mercedes Sprinter vor und fragten nach den gelagerten Metallgegenständen. Da diese nicht zu veräußern waren verließen sie wieder das Grundstück. Am nächsten Tag waren die Regale und Streben schließlich verschwunden. Es wird daher angenommen, ...

