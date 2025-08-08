Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibekannter Dealer erneut angetroffen

Hagen-Mitte (ots)

Am Graf-von-Galen-Ring beobachteten Polizisten am Donnerstag (07.08.2025), wie ein 28-Jähriger gegen 16 Uhr mit Drogen dealte. Die Beamten des Hagener Schwerpunktdienstes sahen den Mann aus Herdecke an der Bushaltestelle "Hagen Schwenke". Gegen den polizeibekannten Mann besteht ein Bereichsbetretungsverbot für den Bereich um den Hagener Hauptbahnhof, gegen das er bereits mehrfach verstieß. Im Rahmen der erneuten Kontrolle ließ der 28-Jährige einen Kaffeebecher fallen, in dem sich mehrere Druckverschlussbeutel mit Cannabis befanden. Er behauptete, lediglich in einem Fitnessstudio trainiert zu haben. Dann erzählte er den Polizisten, dass er das Cannabis zum Eigenkonsum bei sich habe. Der Herdecker musste die Beamten zur Wache begleiten. Er hatte Bargeld in dealertypischer Stückelung dabei. Die Einsatzkräfte stellten die Betäubungsmittel und das Bargeld sicher und beschlagnahmten das Handy des Mannes. Aufgrund der Gesamtumstände erhielt der 28-Jährige eine Strafanzeige wegen des Verdachts des versuchten Handels mit Cannabis. Aufgrund des erneuten Verstoßes gegen das Bereichsbetretungsverbot wurde ein weiterer Bericht gefertigt. (arn)

