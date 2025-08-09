Polizei Hagen

POL-HA: Handyverstoß mit Folgen

Hagen (ots)

Am Freitagnachmittag bemerkte eine Streifenwagenbesatzung in Hohenlimburg-Elsey einen Mann, der mit seinem Handy telefonierte. Zunächst nichts Ungewöhnliches, allerdings während man Auto fährt, aus guten Gründen nicht erlaubt.

Bei der Überprüfung des telefonierenden Fahrers auf der Iserlohner Straße sollte der 32jährige Mann seinen Führerschein vorlegen. Dies konnte er allerdings nicht und gab zunächst an, diesen in seiner Wohnung in Wehringhausen vergessen zu haben.

Diese Behauptung stellte sich allerdings sehr schnell als falsch heraus. Tatsächlich war der Führerschein des Mannes bereits vor fast zwei Jahren behördlich eingezogen worden. Seitdem fuhr er unerkannt ohne Fahrerlaubnis.

Darüber hinaus gab es Anzeichen, die darauf hindeutenden, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und zeigte den Konsum von Kokain an.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde eine Strafanzeige geschrieben. Die informierte Ehefrau kümmerte sich im Anschluss um ihren Mann und das Auto. (tr)

