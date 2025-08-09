Polizei Hagen

POL-HA: Parfümdiebstahl

Hagen (ots)

Ein Mitarbeiter (31) der Drogerie Müller erschien am Freitagabend in der Polizeiwache Innenstadt, um eine Strafanzeige zu erstatten.

Er gab zu Protokoll, dass eine weitere Mitarbeiterin (62) einen Ladendiebstahl beobachtet habe. Diese habe gegen 15:30 Uhr gesehen, wie eine Frau mehrere Parfümflacons aus den Regalen nahm und in einen mitgeführten Rucksack steckte.

Nachdem die Frau das Geschäft verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde diese von der Zeugin angesprochen. Hierauf lies die Diebin den Rucksack fallen und rannte unerkannt davon.

Bei der Nachschau in den Rucksack wurden insgesamt fünf hochpreisige Flaschen Parfüm der Marke "Gaultier" im Gesamtwert von 685 Euro aufgefunden.

Neben dem Diebesgut wurde auch der Brief eines Rechtsanwaltes in dem Rucksack aufgefunden. Dieser war an eine polizeibekannte Frau adressiert, deren Aussehen mit der Beschreibung der Zeugen übereinstimmte. Somit erhärtet sich der Tatverdacht gegen die in der Drogenszene aufhältige Ladendiebin. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell