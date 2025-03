Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Ohne Führerschein und Versicherung: Polizei stoppt Motorrollerfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss (08.03.2025)

Trossingen (ots)

Ein 29-jähriger Mann muss sich nach einer Polizeikontrolle wegen mehrerer Verkehrsdelikte verantworten.

Der Mann war am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr mit einem Motorroller auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Christian-Messner-Straße unterwegs, als Beamte auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 stammt und somit kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Zudem besitzt der Mann lediglich eine Mofaprüfbescheinigung und nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Darüber hinaus verlief ein Drogentest positiv auf Kokain und THC, weshalb er die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten musste.

Der 29-Jährige muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch sowie Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss verantworten.

