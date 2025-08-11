Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Rumänischer Staatsangehöriger mit EU-Haftbefehl festgenommen

Kehl (ots)

Am Grenzübergang Kehl-Europabrücke wurde am Samstag (09.08.25) in den frühen Morgenstunden ein Reisebus kontrolliert. Dabei nahm die Bundespolizei einen rumänischen Staatsangehörigen fest. Dieser wies sich gegenüber den Beamten mit einer gültigen rumänischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Personalien des 36-Jährigen ergab einen EU-Haftbefehl zur Auslieferung wegen Diebstahls. Die Person wurde daraufhin einem Richter vorgeführt der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

