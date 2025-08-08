Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unter Schleusungsverdacht/Bundespolizei ermittelt

Kehl (ots)

Am 7. August 2025 kontrollierte die Bundespolizei an der Kehler Europabrücke ein mit vier Personen besetztes Fahrzeug, bei denen es sich um drei albanische sowie eine kosovarische Staatsangehörige handelte.

Hierbei konnte der 37-jährige Fahrer einen gültigen albanischen Reisepass vorzeigen, seine drei Mitfahrer verfügten über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente.

Nach ersten Ermittlungen durch die zuständige Bundespolizeiinspektion Offenburg kam der Kontakt in Frankreich zustande, und der 37-Jährige soll den vier Personen angeboten haben, sie im Rahmen einer Mitfahrgelegenheit nach Albanien zu verbringen.

Gegen den 37-jährigen albanischen Staatsangehörigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schleusung eingeleitet, die vier Mitfahrer erhalten Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde allen Personen die Einreise verweigert und sie wurden nach Frankreich zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell