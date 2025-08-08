PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unter Schleusungsverdacht/Bundespolizei ermittelt

Kehl (ots)

Am 7. August 2025 kontrollierte die Bundespolizei an der Kehler Europabrücke ein mit vier Personen besetztes Fahrzeug, bei denen es sich um drei albanische sowie eine kosovarische Staatsangehörige handelte.

Hierbei konnte der 37-jährige Fahrer einen gültigen albanischen Reisepass vorzeigen, seine drei Mitfahrer verfügten über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente.

Nach ersten Ermittlungen durch die zuständige Bundespolizeiinspektion Offenburg kam der Kontakt in Frankreich zustande, und der 37-Jährige soll den vier Personen angeboten haben, sie im Rahmen einer Mitfahrgelegenheit nach Albanien zu verbringen.

Gegen den 37-jährigen albanischen Staatsangehörigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schleusung eingeleitet, die vier Mitfahrer erhalten Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde allen Personen die Einreise verweigert und sie wurden nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 11:20

    BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen

    Friesenheim (ots) - Bislang Unbekannte haben am Bahnhof Friesenheim das Wetterschutzhäuschen am Bahnsteig Gleis 2 beschädigt. An drei Scheiben wurden Hakenkreuze eingeritzt und dadurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR verursacht. Die Sachbeschädigung wurde durch die DB AG am 5. August 2025 gemeldet. Weder zu möglichen Tätern noch zur genauen Tatzeit liegen derzeit Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:41

    BPOLI-OG: Festnahme wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels

    Kehl (ots) - Am späten Mittwochabend (06.08.) nahmen Beamte der Bundespolizei einen 30-Jährigen im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen am Grenzübergang Kehl-Europabrücke fest. Der französische Staatsangehörige wies sich, als Beifahrer eines Fahrzeugs aus Frankreich, mit einer französischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Personalien ergab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren