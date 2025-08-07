Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen

Friesenheim (ots)

Bislang Unbekannte haben am Bahnhof Friesenheim das Wetterschutzhäuschen am Bahnsteig Gleis 2 beschädigt. An drei Scheiben wurden Hakenkreuze eingeritzt und dadurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR verursacht. Die Sachbeschädigung wurde durch die DB AG am 5. August 2025 gemeldet. Weder zu möglichen Tätern noch zur genauen Tatzeit liegen derzeit Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu möglicher Täterschaft machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

