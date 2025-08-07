PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen

Friesenheim (ots)

Bislang Unbekannte haben am Bahnhof Friesenheim das Wetterschutzhäuschen am Bahnsteig Gleis 2 beschädigt. An drei Scheiben wurden Hakenkreuze eingeritzt und dadurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR verursacht. Die Sachbeschädigung wurde durch die DB AG am 5. August 2025 gemeldet. Weder zu möglichen Tätern noch zur genauen Tatzeit liegen derzeit Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu möglicher Täterschaft machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 10:41

    BPOLI-OG: Festnahme wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels

    Kehl (ots) - Am späten Mittwochabend (06.08.) nahmen Beamte der Bundespolizei einen 30-Jährigen im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen am Grenzübergang Kehl-Europabrücke fest. Der französische Staatsangehörige wies sich, als Beifahrer eines Fahrzeugs aus Frankreich, mit einer französischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Personalien ergab ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:33

    BPOLI-OG: 38-Jähriger am Grenzübergang Kehl-Europabrücke festgenommen

    Kehl (ots) - Am Mittwochabend (06.08.) wurde ein 38-Jähriger am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei festgenommen. Die Überprüfung der Personalien des französischen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 40-tägigen ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:00

    BPOLI-OG: Schnelle Verurteilung nach wiederholter unerlaubter Einreise

    Kehl/Offenburg (ots) - Am 31. Juli kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen nigerianischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Kehl. Der Mann war zuvor mit einem Fernverkehrszug aus Frankreich eingereist. Der 29-Jährige konnte sich gegenüber der Streife nicht ausweisen. Eine Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass er wissentlich entgegen eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren