Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 38-Jähriger am Grenzübergang Kehl-Europabrücke festgenommen
Kehl (ots)
Am Mittwochabend (06.08.) wurde ein 38-Jähriger am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei festgenommen. Die Überprüfung der Personalien des französischen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 40-tägigen Haftstrafe.
