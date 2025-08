Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls: Ein Jahr und neun Monate Haft

Kehl (ots)

Am 6. August gegen 01:00 Uhr wurde ein albanischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 36-Jährige war mit einem Fernreisebus von Lyon nach Warschau unterwegs und wurde im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen am Grenzübergang Kehl-Europabrücke überprüft. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung sowie wegen fünf versuchter Wohnungseinbruchsdiebstähle vorlag. Da gegen den Mann eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten bestand, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell