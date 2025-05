Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für das Wochenende vom 23.05.25-25.05.2025

Hildesheim (ots)

(bru)Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, 24.05.2025, erfolgte gegen 17.20 Uhr durch Beamte des Polizeikommissariats Elze in Elze auf der Hauptstraße eine Verkehrskontrolle eines E-Scooters. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sich an dem E-Scooter ein Versicherungskennzeichen des Jahres 2023 befand und somit für das Fahrzeug kein aktueller Versicherungsvertrag bestand. Der Fahrzeugführerin, einer 28-jährigen Elzerin, wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin erwartet sie nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Diebstahl eines Portemonnaies im Aldi-Markt Gronau -Zeugenaufruf-

Am Freitag, 23.05.2025, kam es im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Aldi-Markt Gronau zum Diebstahl eines Portemonnaies. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus der Handtasche einer 86-jährigen Einwohnerin aus Eime deren Portemonnaie, in dem sich neben diversen persönlichen Dokumenten der Geschädigten auch ein geringer Bargeldbetrag befand. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Salzhemmendorf befährt am Sonntagmorgen gegen 02.35 Uhr mit seinem Pkw VW die Landesstraße 482 von Eime in Fahrtrichtung Esbeck. Hierbei gerät nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt im Seitenraum gegen einen Straßenbaum. Infolge des Aufpralls zieht sich der Fahrer leichte Verletzungen zu und wird mit einem Rettungswagen einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Am Fahrzeug entsteht erheblicher Sachschaden, weiterhin wird der Baum beschädigt. Da sich im Verlauf der Unfallaufnahme herausstellt, dass der Fahrer unter deutlicher Alkoholeinwirkung steht, wird ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 25.05.2025 gegen 14.30 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung des PK Elze in der Sedanstraße in Elze einen E- Scooter. Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsvertrag bestand. Dem Fahrzeugführer, einem 17-jährigen Elzer, wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

