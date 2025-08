Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Offenburg (ots)

Am Montagmittag (04.08.) nahm die Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen fest. Der 40-Jährige wurde am Bahnhof Offenburg einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Körperverletzung vorlag. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zu einer 45-tägigen Haftstrafe verurteilt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell