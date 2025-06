LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Königsee (ots) - Zwischen dem 10. bis zum 11.06.2025 kam es in der Schwarzburger Straße Höhe Hausnummer 39 in Königsee zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Mutmaßlich fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen eine Hausecke und verursachte dadurch Sachschaden. Es wurde das Fallrohr zusammengedrückt sowie entstanen Schäden am unteren Sockel und an der ...

mehr