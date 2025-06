Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Am Montag, dem 16.06.2025, kam es in Gorndorf zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Eine 55-Jährige lief den Bürgersteig der Pößnecker Straße Höhe Hausnummer 83 entlang. Plötzlich fuhr eine Radfahrerin an der Frau vorbei und stieß mit ihrem Lenker gegen die Fußgängerin, die dadurch Schmerzen im Bereich der Schulter erlitt. Die Fahrradfahrerin fuhr anschließend weiter in Richtung Gorndorf und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Die gesuchte Frau kann wie folgt beschrieben werden: ca. 35-40 Jahre alt, schulterlange Haare, Brille, Helm, dunkel bekleidet und mit einem schwarzen Rad unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter Nennung der Vorgangsnummer 0154338 entgegen.

