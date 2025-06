LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Bad Lobenstein (ots) - Am Dienstag, dem 17.06.2025, kam es in Bad Lobenstein zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Zwischen 08:50 Uhr und 09:45 Uhr parkte die Geschädigte ihren PKW, einen weißen Mazda, am rechten Fahrbahnrand in der Straße Hain Höhe Hausnr. 44. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte bemerkte sie Lackschäden sowie ein Loch in der Stoßstange im Bereich vorne links (Fahrerseite. Der ...

