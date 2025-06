LPI-SLF: Hund in praller Sonne angeleint- Verstoß Tierschutzgesetz

Hirschberg (ots) - Am Mittwoch, dem 18.06.2025, ereignete sich in Hirschberg ein Verkehrsunfall und der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Gegen 08:00 Uhr parkte die Geschädigte in der Marktstraße in Hirschberg -in Höhe der Gaststätte "Hirschberger Marktstuben"- ihren PKW Citroen C 1 in einer dortigen Parkbucht. Rund zwei Stunden später bemerkte sie einen nicht unerheblichen ...

mehr