Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hirschberg (ots)

Am Mittwoch, dem 18.06.2025, ereignete sich in Hirschberg ein Verkehrsunfall und der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Gegen 08:00 Uhr parkte die Geschädigte in der Marktstraße in Hirschberg -in Höhe der Gaststätte "Hirschberger Marktstuben"- ihren PKW Citroen C 1 in einer dortigen Parkbucht. Rund zwei Stunden später bemerkte sie einen nicht unerheblichen Unfallschaden an der vorderen, linken Seite ihres Fahrzeugs- mutmaßlich durch ein blaues Fahrzeug, was der Spurenlage zufolge rangierte bzw. ausparkte. Hinweise zum möglichen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0156505 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell