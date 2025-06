LPI-SLF: Trunkenheit im Verkehr

Neustadt an der Orla (ots) - Am Sonntag, den 22.06.2025 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla den Fahrer eines E-Scooters in Neustadt an der Orla. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Drogenvortest verlief positiv auf Methampehtamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

mehr