LPI-SLF: Ohne Führerschein, dafür mit Alkohol und Drogen unterwegs

Gefell (ots) - Am Freitag, den 20.06.2025 wurde eine 28-jährige Frau mit ihrem Pkw Hyundai in Gefell einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Ein Ordnugswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: ...

