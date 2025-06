Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Liebschütz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 12:45 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen der Ottermühle und Liebschütz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Motorradfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verstieß der 32-jährige Fahrer des Kleintransporters in einer Linkskurve gegen das Rechtsfahrgebot, sodass es zur Kollision mit dem im Gegenverkehr befindlichen Motorradfahrer kam, welcher daraufhin stürzte und in der Böschung zum Liegen kam. Der 60-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

