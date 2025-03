Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin im Kreisverkehr angefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kreisverkehr Burloer Weg / Unter den Eichen;

Unfallzeit: 14.03.2025, 12.35 Uhr;

Eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin erlitt am Freitagmittag leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Burloer Weg / Unter den Eichen. Sie war auf dem Barloer Weg stadtauswärts unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein, um ihn an der dritten Ausfahrt (Unter den Eichen) in Richtung Krankenhaus zu verlassen. Ein 82-jähriger Autofahrer aus Bocholt hatte den Barloer Weg stadteinwärts befahren. Er fuhr in den Kreisverkehr ein und stieß dabei gegen das Hinterrad der Zweiradfahrerin. Rettungskräfte kümmerten sich um die gestürzte Frau aus Bocholt. (mh)

