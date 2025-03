POL-BOR: Borken - 13-Jähriger auf Fußgängerüberweg angefahren

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Südstraße; Tatzeit: 15.03.2025, zwischen 04.40 Uhr und 06.30 Uhr; In der Nacht zum Samstag versuchte eine bisher unbekannte männliche Person in ein Haus an der Südstraße einzudringen. Gegen 04.40 Uhr und gegen 06.30 Uhr hatte sich der Unbekannte laut Videoüberwachung an der Haustür erfolglos zu schaffen gemacht. Er trug eine zweifarbige Mütze und darüber die Kapuze eines Hoodies. Am ...

mehr