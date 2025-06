Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auf dem E-Scooter unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Neustadt an der Orla (ots)

Am Sonntag, den 22.06.2025 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla den Fahrer eines E-Scooters in Neustadt an der Orla. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Drogenvortest verlief positiv auf Methampehtamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

