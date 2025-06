Singen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochabend in einer Gaststätte in der Thurgauer Straße ereignet hat. Gegen 18.15 Uhr befand sich eine 17-Jährige im CANO in einer Pizzeria, als sie plötzlich eine unbekannte Frau angriff, sie auf den Boden warf, ihr an den Haaren zog und ...

