Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr - Auto erfasst Radfahrerin (11.06.2025)

TEngen (ots)

Ein Auto hat bei einem Unfall auf der Schaffhauser Straße am Mittwochabend eine Radfahrerin erfasst. Eine 54-jährige Radlerin fuhr im Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung der Schaffhauser Straße verlassen. Eine von der Zollstraße kommende 60 Jahre alte Toyotafahrerin übersah die Frau beim Einfahren in den Kreisel und stieß mit ihr zusammen. Die 54-Jährige erlitt infolge der Kollision Verletzungen um die sich die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte. An Fahrrad und Auto entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell