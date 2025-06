Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33, 34, Lkr. Konstanz) BMW kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Verkehrsschild - rund 16.000 Euro Schaden (12.06.2025)

Singen, B33, B34 (ots)

Rund 16.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich in der Nacht auf Donnerstag auf der Abfahrt der Bundestraße 33 auf die Bundesstraße 34 ereignet hat. Gegen 02.30 Uhr war ein 20-jähriger BMW-Fahrer auf der B33 in Richtung Singen unterwegs. In der Abfahrt auf die B34 verlor der junge Mann in der Kurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, übersteuerte und prallte gegen ein Verkehrsschild, ehe der Wagen schließlich nicht mehr fahrbereit im Graben liegen blieb. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Auto.

