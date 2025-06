Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte Frau greift 17-Jährige an - Polizei sucht Zeugen (11.06.2025)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochabend in einer Gaststätte in der Thurgauer Straße ereignet hat. Gegen 18.15 Uhr befand sich eine 17-Jährige im CANO in einer Pizzeria, als sie plötzlich eine unbekannte Frau angriff, sie auf den Boden warf, ihr an den Haaren zog und sie kratzte. Zudem beleidigte die Unbekannte die Jugendliche und bedrohte sie. Anschließend flüchtete die Angreiferin unerkannt.

Zu der Frau ist lediglich bekannt, dass sie "Melanie" heißen soll, etwa 40 Jahre alt ist und rötliche Haare hat. Zudem trug sie ein schwarzes Oberteil und eine blaue Hose.

Zeugen des Geschehens oder Personen, die Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

