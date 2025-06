LPI-SLF: Brand in Friesau schnell gelöscht

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am 21.06.20025 gegen ca. 01:15 Uhr wurde in Neuhaus am Rennweg ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,09 Promille. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Sonneberg Telefon: 03675 875 0 E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de ...

